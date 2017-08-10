Стало відомо, хто є батьком доньки Бережної

Підприємець Борис Фуксман, у якого були таємні стосунки з загиблою регіоналкою Іриною Бережною, підтвердив, що він є батьком її 8-річної доньки Даніелли, якій вдалося вижити у жахливій ДТП.

5 серпня екс-нардеп від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. З політиком в машині перебувала і її донька, якій дивом вдалося вижити.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що доньку Бережної з Хорватії, де сталася трагедія, забрав до України таємничий чоловік. Цілком імовірно, що це був Борис Фуксман.

Крім того, нардеп від Опоблоку Нестор Шуфрич, коментуючи смерть екс-регіоналки, висловив співчуття, зокрема, і деякому Борису.

10 серпня Фуксман прийшов до Києво-Печерської Лаври попрощатися з загиблою. Саме тут він і зробив заяву щодо свого батьківства, пише ТСН.

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"Її було взято за доньку, коли вона народилась. Вона моя донечка з першого дня свого життя, і носить моє прізвище з першого дня. Вона – дивовижна дівчинка та дуже схожа на свою матір", – зауважив підприємець.

За його словами, здоров'я дівчинки після аварії, у яку вона потрапила з матір'ю, не викликає занепокоєнь.

"Дитина – жива, здорова, жодних серйозних ушкоджень не трапилось", – додав Фуксман.

Нагадаємо, 10 серпня у Києві на території Лаври відбулося прощання з екс-регіоналкою Іриною Бережною. Цього ж дня її поховали на Звіринецькому цвинтарі.