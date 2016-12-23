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Телеканал новин 24 Стало відомо, хто замінить Савченко у ПАРЄ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, хто замінить Савченко у ПАРЄ

05:03, сьогодні 501 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Борислав Береза, колишній заступник Надії Савченко, займе місце льотчиці в делегації ПАРЄ, однак поки невідомо, хто своєю чергою буде його заступником.

Таку заяву зробила народний депутат Ганна Гопко у ефірі одного з українських телеканалів.

Голосування щодо виключення Савчено з делегації ПАРЄ показує, що на її місці, це було проголосовано, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив в ПАРЄ, який знає декілька іноземних мов і буде представляти Україну та відстоювати інтереси держави,
– зазначила вона.

Щоправда, за її словами, хто буде його заступником поки невідомо.

Хто буде заступником, ми зараз чекаємо, хто з фракції визначиться, тому що зараз виглядає, що це квота "Народного фронту". Будемо з’ясовувати пропозиції і кандидатури, хто буде заступником Берези,
– резюмувала Гопко.

Читайте також: Експерт доступно пояснив, чому Савченко виключили з ПАРЄ

Нагадаємо, 22 грудня Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата Надії Савченко зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи. За таке рішення проголосували 237 нардепів.

Теги: Україна Політика Надія Савченко ПАРЄ Борислав Береза Верховна Рада Ганна Гопко
Джерело: 24 Канал
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