Стало відомо, хто зайшов в Раду замість покійного нардепа від "Народного фронту"

Центральна виборча комісія України визнала обраним та зареєструвала народного депутата від партії "Народний фронт" Федора Бендюженка замість померлого Петра Ваната.

Про це інформує прес-служба ЦВК.

На позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року Бендюженко йшов у списку "Народного фронту" під №80.

Під час передвиборної кампанії 2014-го року він займав посаду начальника управління контролю над виконанням рішень Державної виконавчої служби України.

Нагадаємо, 8 лютого помер народний депутат від "Народного фронту", президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", 80-річний Петро Ванат. Його поховали 10 лютого у рідному Запоріжжі.



Довідка: Федір Бендюженко народився 23 липня 1982 року. На час подання заяви до ЦВК працював начальником управління контролю за виконанням рішень Державної виконавчої служби України.



Бендюженко має адвокатське свідоцтво, раніше був помічником нардепів від "Батьківщини" Андрія Іванчука та "Народного фронту" Дмитра Сторожука.