Стало відомо, хто зіграє в новому фільмі Вуді Аллена

В новому фільмі відомого режисера Вуді Аллена зіграють Селена Гомес та Ель Фаннінг.

Назва і сюжет фільму поки невідомий, однак його режисер знімає для телекомпанії Amazon Studios і стрічка вийде в 2018 році.

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Також у новому фільмі з’явиться Тіматі Чаламет, який відомий своєю роллю в "Інтерстелларі".

Це вже не вперше, коли Аллен співпрацює з Amazon Studios. Раніше режисер зняв фільм "Світське життя" із Крістен Стюарт.

Селена Гомес

Ель Фаннінг