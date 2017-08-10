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Стало відомо, хто зіграє в новому фільмі Вуді Аллена

15:04, сьогодні 101 Читать новость на русском
Вуді Аллен
Вуді Аллен / Фото з відкритих джерел

В новому фільмі відомого режисера Вуді Аллена зіграють Селена Гомес та Ель Фаннінг.

Назва і сюжет фільму поки невідомий, однак його режисер знімає для телекомпанії Amazon Studios і стрічка вийде в 2018 році.

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Також у новому фільмі з’явиться Тіматі Чаламет, який відомий своєю роллю в "Інтерстелларі".

Це вже не вперше, коли Аллен співпрацює з Amazon Studios. Раніше режисер зняв фільм "Світське життя" із Крістен Стюарт.

Селена Гомес

Ель Фаннінг

Теги: LifeStyle Кіно
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