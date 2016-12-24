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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо ім’я ще одного загиблого на Світлодарській дузі: у чоловіка п’ятеро дітей

09:14, сьогодні 814010 Читать новость на русском
Андрій Широков
Андрій Широков / Фото з соцмереж

На Свістлодарській дузі загинув боєць з Дніпра Андрій Широков (позивний "Сім'янин"), батько п'ятьох дітей.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін.

Позавчора пізно ввечері, коли після кількох безуспішних спроб (противник снайперським вогнем не давали це зробити) бійці 54-ї бригади, витягли його тіло з поля бою,
– написав він.

Волонтер розповів, що Широков на війні вже більше двох років.

Пішов добровольцем. Воював у складі батальйону Правого Сектора. Пройшов найгарячіші точки: кілька разів був в Донецькому аеропорту, захищав селище Піски і шахту Бутівка. Підписав контракт і воював у складі 54-ї бригади і героїчно загинув кілька днів тому на Світлодарській дузі,
– написав він.

Читайте також: Українські військові відбили три атаки бойовиків на Світлодарській дузі

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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