Стало відомо, кого найохочіше беруть на роботу в Україні

Роботодавці в Україні в 2016 році в основному активізували пошук нових співробітників, однак через часту невідповідність зарплатних очікувань пошуковці дедалі більше віддавали перевагу претендентам з відсутністю досвіду роботи.

Про це мовиться в матеріалі "Апострофа" "Ринок праці в Україні: великі надії і скромні пропозиції".

Багато компаній замість досвідчених фахівців наймали молоді кадри без досвіду роботи (категорія – "початок кар'єри"). У дослідженні hh.ua відзначається, що кількість вакансій для цієї традиційно висококонкурентної групи претендентів збільшилася за рік на одну третину,

– мовиться в матеріалі.

В цілому, за словами директора практики EY People Advisory Services Олени Бойченко, в 2016 році 22% компаній збільшили чисельність персоналу на 7% (по медіані), "тоді як в 2015 році таких компаній було всього 17%".

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Роботодавці також відзначили значну плинність кадрів, багато в чому пов'язану з незадовільним рівнем зарплат.