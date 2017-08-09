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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок

18:51, сьогодні 11 Читать новость на русском
Ахтем Чийгоз
Ахтем Чийгоз / "Крим. Реалії"

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму визначився з датою, коли лідеру кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу винесуть вирок.

Вирок Чийгозу винесуть 11 вересня, повідомляє "Крим.Реалії".

Цю дату призначили через "великий обсяг матеріалів справи".

Читайте також: Для Ахтема Чийгоза вимагають 8 років ув'язнення, – адвокат

Міністерство зовнішніх справ України зажадало від російської влади припинити переслідування Ахтема Чийгоза.

Нагадаємо, окупаційна влада затримала одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України. Його звинувачують в організації масових заворушень під час мітингу.

Теги: Новини України Новини політики
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