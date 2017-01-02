Стало відомо, коли Обама виступить з прощальною промовою

10 січня Президент США Барак Обама виступить з прощальною промовою в Чикаго.
Про це повідомляє Голос Америки.
Під час виступу Обама говоритиме про результати правління його адміністрації і подякує своїм прихильникам за підтримку.
Я думаю про цей виступ як про можливість сказати спасибі за цю дивовижну подорож, як про можливість відзначити те, як ви змінили цю країну на краще за ці останні вісім років, і висловити деякі свої міркування про те, в якому напрямку всі ми будемо рухатися далі,
– сказав Обама.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.
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