Стало відомо, коли оприлюднять перші результати розслідування вбивства Шеремета

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що, крім нього і керівників слідчої групи, ніхто інший не володіє результатами слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Справа про вбивство Павла Шеремета: наступного тижня відбудеться брифінг міністра та керівників слідчої групи щодо ходу розслідування. Ніхто інший не володіє результатами слідства та не уповноважений слідством оприлюднювати факти та висновки з цього розслідування,

– підкреслив посадовець.

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Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року. Автомобіль, на якому він їхав на роботу, підірвали вибуховим пристроєм в центрі Києва.