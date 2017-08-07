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Стало відомо, коли поховають соліста "Іванушки International" Яковлєва

09:33, сьогодні 3358 Читать новость на русском
Олега Яковлєва поховають 7 серпня
Олега Яковлєва поховають 7 серпня / Фото з відкритих джерел

Колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлева, який помер місяць тому, поховають 7 серпня.

Як повідомив виконавчий продюсер Центру Ігоря Матвієнко Андрій Лукінов, співака поховають на Троєкуровському кладовищі у Москві, передає ТСН.

Олег Яковлєв помер ще 29 червня, однак його досі не могли поховати. Довгий час вирішувалося питання виділення місця на цвинтарі.

Читайте також: Олег Яковлєв помер: як хвороба згубила екс-соліста "Іванушки International"

Вдова музиканта Олександра поділилась, що чоловіка хотіли поховати на Ваганьківському кладовищі. Однак для поховання потрібен був дозвіл уряду Москви.

Нагадаємо, Олег Яковлев помер від ускладнень після запалення легень в московській клініці. Співаку було 47 років.

Теги: Новини Росії LifeStyle
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