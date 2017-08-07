Стало відомо, коли поховають соліста "Іванушки International" Яковлєва

Колишнього соліста гурту "Іванушки International" Олега Яковлева, який помер місяць тому, поховають 7 серпня.

Як повідомив виконавчий продюсер Центру Ігоря Матвієнко Андрій Лукінов, співака поховають на Троєкуровському кладовищі у Москві, передає ТСН.

Олег Яковлєв помер ще 29 червня, однак його досі не могли поховати. Довгий час вирішувалося питання виділення місця на цвинтарі.

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Вдова музиканта Олександра поділилась, що чоловіка хотіли поховати на Ваганьківському кладовищі. Однак для поховання потрібен був дозвіл уряду Москви.

Нагадаємо, Олег Яковлев помер від ускладнень після запалення легень в московській клініці. Співаку було 47 років.