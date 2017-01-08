Стало відомо, коли в Україні покращиться погода

Погодні умови в Україні почнуть поліпшуватися вже з понеділка, 9 січня.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Проте в неділю, 8 січня, в Україні продовжить знижуватися температура. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, на півдні Київської та на сході Вінницької областей очікуються інтенсивні снігопади та утворення снігового покриву висотою 25-30 см.

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Температура на заході й півночі країни знизиться до -16 градусів, в Карпатах і на Прикарпатті – до -25 градусів.