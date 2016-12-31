Стало відомо, коли відбудеться прощання з бійцем, якого жорстоко вбили терористи

Похорон бійця Леоніда Проводенка з позивним "Козак", якого жорстоко вбили бойовики, відбудеться 2 січня на Військовому Лук'янівському кладовищі Києва.

Про це повідомили у спільноті 72 Гвардійської ОМБР. Прощання з бійцем відбудеться об 11:00 на Інститутській (верхній вихід із станції Хрещатик, алея Небесної сотні). Читайте також: Ким був боєць "Козак", якого безжально закатували бойовики Нагадаємо, терористи закатували українського бійця та цинічно зняли все це на фото та відео. Жорстокі кадри вже набули широкого резонансу у соцмережах.

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