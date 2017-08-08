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Стало відомо, куди Саакашвілі поїхав із Польщі: з'явились фото

14:37, сьогодні 1092 Читать новость на русском
Саакашвілі зараз у Литві
Саакашвілі зараз у Литві / Getty images

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі зараз перебуває у Литві.

Саакашвілі підтвердив, що йому пропонували стати громадянином цієї балтійської країни, проте він відмовився.

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Я повинен повернути українське громадянство, воно було відібране нелегально. Багато українців обурені і відчули б себе покинутими, якщо я за них не буду боротися,
– розповів екс-президент Грузії в інтерв’ю агентству BNS.

Раніше стало відомо, що євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс запропонував йому розглянути можливість отримання литовського громадянства.

Саакашвілі подякував за пропозицію, але відмовився. Він запевняє, що досі може вільно подорожувати світом, оскільки українського паспорта у нього ніхто поки не забирав.

У своєму Facebook екс-губернатор Одещини поділився фото із Вільнюса, де він вже встиг зустрітись з грузинами та українцями і дати інтерв'ю на місцевому телебаченні.

Раніше у вівторок з’явилась інформація, що Міхеїл Саакашвілі поїхав із Польщі, де перебував після виїзду зі США, проте не повідомлялось, куди саме він поїхав.

У Держприкордонслужбі України вже встигли запевнити, що якщо Міхеїл Саакашвілі спробує перетнути український кордон, то у нього відберуть закордонний паспорт громадянина України, а на територію країни не впустять.

27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка. На момент позбавлення українського громадянства він перебував у США.

Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі втратив українське громадянство Литва
Джерело: 24 Канал
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