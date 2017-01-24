Стало відомо, на чиє прохання Британія засекретила невдалий запуск балістичної ракети

Не розголошувати дані про невдалий запуск балістичної ракети Великобританії просили зі США.

Про це пише авторитетне видання The Times з посиланням на анонімне джерело у військових колах країни.

Адміністрація Обами попросила адміністрацію Кемерона не коментувати це,

– йдеться у матеріалі.

Співрозмовник видання також уточнив, з якої причини в Обами могли вдатись до такого кроку.

"Американська адміністрація могла турбуватися, що такі ж проблеми можуть бути і в їх ракетах. Британська субмарина успішно транспортувала і запустила ракету. Невдача була пов’язана з американською технологією", – зазначило джерело The Times.

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Британські та американські ракети Trident II D5 виробляють на одному й тому ж підприємстві у США. Тому не виключено, що проблеми можуть бути і в американського ядерного озброєння.

Нагадаємо, раніше видання The Sunday Times повідомило про те, що у червні 2016-го відбувся невдалий запуск британської ядерної ракети Trident II D5, який вирішили засекретити. Ракету запускали з британської субмарини біля берегів Флориди.