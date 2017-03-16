Стало відомо про дату візиту Меркель до Москви

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 2 травня обговорить із Володимиром Путіним "українське питання".

Про це повідомило видання Markische Allgemaine Zeitung.

Інформацію про зустріч впливових людей Німеччини та Росії оприлюднив прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер під час офіційного візиту до Москви..

Володимир Путін запевнив, що чекає на Меркель. Очільник Кремля наголосив, що головна мета розмови – нормалізація відносин, зокрема з Україною.

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