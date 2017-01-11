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Стало відомо про переваги чоловічої лисини, – дослідження

17:24, сьогодні 639 Читать новость на русском
Актор Джейсон Стейтем
Актор Джейсон Стейтем / Getty Images

Американські вчені, працюючи над дослідженнями причин, через які чоловіки втрачають волосся, дійшли до висновку, що лиса голова – зовсім не проблема, а навпаки, є свідченням деяких прихованих переваг.

Висновк вчених опублікував Daily Mail.

Відповідно до результатів досліджень, проведених на базі Університету Баррі (Флорида, США), вчені підрахували, що до 35-ти років близько 45% чоловіків стикаються з проблемою випадіння волосся. Вже до 60-ти років цей показник досягає 65%.

І хоча в суспільстві прийнято вважати облисіння чимось негативним, у цього явища все ж були виявлені цікаві переваги.

Вчені наголосили, що лисі чоловіки з легкістю займають домінуючі позиції, до того ж відрізняються високою дипломатичністю та мінімальної агресивністю.

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Окрім того, чоловік з поголеною або облисілою головою, за остаточною оцінкою експертів, на підсвідомому рівні сприймається як зрілий, розумний і освічений індивідуум. Більше того, відсутність пишної зачіски аж ніяк не є проблемою в процесі завоювання серця жінки.

Теги: США LifeStyle дослідження мода
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