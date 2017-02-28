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Стало відомо про таємне весілля Катерини Осадчої

09:34, сьогодні 516 Читать новость на русском
Осадча вийшпа заміж за Горбунова
Осадча вийшпа заміж за Горбунова / viva.ua

Відомі телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча офіційно підтвердили, що перебувають в шлюбі.

Молоді батьки дали ексклюзивне інтерв’ю журналу "Viva" та знялись у романтичній фотосесії.

Телепара підтвердила свої стосунки та зізналась, що історія їх сім’ї розпочалась на змінальному майданчику під час роботи над проектом "Голос.Діти-2".

Перша симпатія виникла на телевізійному майданчику. Але оскільки проект знімається час від часу і між зніманнями (від "сліпих прослуховувань" до прямих ефірів) проходять місяці, то в ці періоди ми з Юрою стали телефонувати одне одному, навіть на вечері іноді ходили разом. Загалом, стало очевидно, що це вже не просто робочі дружні стосунки,
– розповіла Катя Осадча.

Юрій Горбунов також зазначив, що вони не збираються афішувати свої стосунки, бо "сім’я любить тишу".

Ми хочемо, щоб всі все знали і розуміли. Наша дитина – це плід кохання, бажана і дуже очікувана. Тому, ось, констатуємо факт,
– каже Юрій.

Нагадаємо, що 18 лютого відома українська телеведуча Катя Осадча знову стала мамою.

Теги: Україна LifeStyle ЗМІ
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