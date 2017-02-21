Стало відомо, що Росія насправді везе в "гумконвої" на Донбас

До складу "гуманітарного конвою", який Росія відправила на Донбас, входить спеціалізований автомобіль радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначено, що такий автомобіль не може належати до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності.

Особливістю цієї колони є те, що в її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ захисту, який не може належати до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності,

– мовиться в повідомленні прикордонної служби.

Відомо, що в МНС РФ стверджують, що основна маса вантажу – продукти харчування, предмети першої необхідності, а також дитячі продуктові набори, призначені для дітей у віці до 1 року.

Нагадаємо, вранці 21 лютого колона МНС Росії з так званою 60-ю "гуманітарною допомогою" для Донбасу вирушила у сторону російсько-українського кордону.



Додамо, що МНС Росії підготувало план відправки так званих гумконвоїв у Донецьку та Луганську області України на весь 2017 рік.