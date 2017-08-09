Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів

На боці окупаційних сил на сході України ведуть бойові дії не більше, ніж 10 громадян Чехії.

Про це розповів посол Чехії в Україні Радек Матула, пише "Інтерфакс". Він уточнив, що немає абсолютно точної інформації щодо кількості, але це не більше 5-10 людей. А чеська поліція, у свою чергу, відслідковує подібні ситуації.

Дипломат також нагадав, що на початку літа 2017 року поліція вперше пред'явила обвинувачення громадянину Чехії через його участь у конфлікті на боці бойовиків.

Читайте також: Геращенко різко відповіла іноземним партнерам щодо окупації Криму й Донбасу