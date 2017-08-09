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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, скільки громадян Чехії воюють на боці сепаратистів

14:43, сьогодні 1200 Читать новость на русском
АТО
АТО / Фото з вільних джерел

На боці окупаційних сил на сході України ведуть бойові дії не більше, ніж 10 громадян Чехії.

Про це розповів посол Чехії в Україні Радек Матула, пише "Інтерфакс". Він уточнив, що немає абсолютно точної інформації щодо кількості, але це не більше 5-10 людей. А чеська поліція, у свою чергу, відслідковує подібні ситуації.

Дипломат також нагадав, що на початку літа 2017 року поліція вперше пред'явила обвинувачення громадянину Чехії через його участь у конфлікті на боці бойовиків.

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Теги: Новини України Новини політики АТО Війна на Донбасі війна Чехія
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