  • укр
  • рус
00:19
23 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA
19:43, 22 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 23:00: Трамп і ядерна зброя. Епопея
Випуск новин
23:58, 22 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Стало відомо, скільки грошей "списали" з "Приватбанку"
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, скільки грошей "списали" з "Приватбанку"

20:18, 22 грудня 2134 Читать новость на русском
Приватбанк
Приватбанк" / ZN.ua

Перед введенням у "Приватбанк" тимчасової адміністрації з нього "списали" 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва в ефірі радіо, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, НБУ у зверненні до уряду про націоналізацію "Приватбанку" пропонував списати пасиви пов'язаних осіб на 32 мільярди гривень, проте Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося списати 29,4 мільярда.

"Ми звернулися на 32 мільярди гривень, вдалося списати – 29,4 мільярда, так як інших грошей між тим як ми зверталися і як він (ФГВФО) списав вже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні", – сказала вона.

Як відомо, пізно ввечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави.

Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.

21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.

Теги: гроші Націоналізація ПриватБанку Україна Політика НБУ Валерія Гонтарева Банки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
22 грудня, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Игра на понижение: о цене угля в 2017 году
22 грудня, 22:42 Игра на понижение: о цене угля в 2017 году
Віталій Кулик 537
Савченко виключили з ПАРЄ, кому належить система
22 грудня, 22:14 Савченко виключили з ПАРЄ, кому належить система "Приват24", – головне за добу
1 1450
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
У жахливій аварії на Житомирщині загинули четверо людей
 27 листопада , 12:08
Українські американці вже проголосували
 8 листопада , 16:27
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук