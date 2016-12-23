Стало відомо, скільки грошей "списали" з "Приватбанку"

Перед введенням у "Приватбанк" тимчасової адміністрації з нього "списали" 2,6 мільярда гривень.

Про це повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва в ефірі радіо, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, НБУ у зверненні до уряду про націоналізацію "Приватбанку" пропонував списати пасиви пов'язаних осіб на 32 мільярди гривень, проте Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося списати 29,4 мільярда.

"Ми звернулися на 32 мільярди гривень, вдалося списати – 29,4 мільярда, так як інших грошей між тим як ми зверталися і як він (ФГВФО) списав вже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні", – сказала вона.

Як відомо, пізно ввечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави.



Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.



21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.