Стало відомо, скільки компенсації отримують сім'ї загиблих шахтарів на Львівщині

Сім'ям загиблих і постраждалих внаслідок трагедії на шахті "Степова", що на Львівщині, виплатять компенсації за рахунок фонду захисту від нещасного випадку на виробництві.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Сім'ї загиблих і потерпілі мають право на компенсацію за рахунок нашого фонду соціального захисту від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Там встановлено виплати, які в таких випадках виплачуються сім'ям загиблих і постраждалих", – наголосив посадовець.

За його словами, сім'ям загиблих має бути виплачено 160 тисяч гривень або 100 прожиткових мінімумів станом на 1 січня 2017 року на кожну сім'ю і 32 тисячі гривень або 20 прожиткових мінімумів на кожного утриманця у цих сім'ях.

Міністр також припустив, що можливі і додаткові виплати.

"Напевно додаткові кошти будуть виплачені вже в рамках допомоги більше тих сум, які передбачено чинним законодавством", – додав Рева.

Щоправда український прем’єр Володимир Гройсман заявив, що кожна родина загиблих гірників загалом отримає по 500 тисяч гривень компенсації.

"Ми ухвалимо рішення про те, щоб виділити кожній родині по півмільйона гривень. Також буде відповідна компенсація з відповідних соціальних фондів близько від 150-ти до 200 тисяч гривень. Тобто загальна компенсація буде від 600 до 700 тисяч гривень", – підкреслив очільник уряду.

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Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули. Наймолодшому було лише 19 років, а найстрашому – 42.