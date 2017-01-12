Стало відомо, скільки українців померли від грипу

З початку епідемічного сезону в Україні від грипу померли 18 людей.

Про це заявила завідувач Центром грипу та ГРВІ державної установи "Український центр з контролю і моніторингу захворюваності Міністерства охорони здоров'я України" Тетяна Дихановська, передає УНІАН.

"Епідемічний сезон ми вважаємо з 3 жовтня. Тому з початку епідемічного сезону ми маємо 18 осіб, які померли саме від грипу, що підтверджено лабораторними дослідженнями", – повідомила вона під час брифінгу.

Дихановська уточнила, що хворі померли від штаму вірусу грипу H3N2 (Гонконг), але це ще має бути підтверджено під час дослідження лабораторією в Лондоні.

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Додамо, за прогнозами вірусологів, на кінець лютого в Україні очікується нова хвиля епідемії грипу.