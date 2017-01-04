Стало відомо, скільки заробляє Гройсман

Заробітна плата Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана становить 35 тис. грн з надбавками.

Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив державний секретар Кабміну Володимир Бондаренко.

"35 тис. грн з надбавками. Так само і у міністрів", – зазначив він.

За словами Бондаренка, в середньому зарплати головних фахівців секретаріату уряду складають 9-12 тис. грн, а директорів департаментів – 12-15 тис.

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Секретар Кабміну додав, що його зарплата становитиме не більше 20 тис. грн: "Мій оклад на сьогодні – 13 тис. грн. Плюс буде надбавка за вислугу років, яка у мене вже є – це 36%. В середньому буде набігати не більше 20 тис. грн".