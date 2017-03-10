Стало відомо, у якій справі нардепів викликають на допит в ГПУ

У ГПУ розповіли, в якій справі викликають на допит як свідків окремих народних депутатів.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки до Генеральної прокуратури у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року,

– написала вона.

Раніше з’явилась інформація, що Генпрокуратура викликала на допит лідера Радикальної партії Олега Ляшка, нардепа цієї ж партії Андрія Лозового, депутата від "Народного фронту" Андрія Левуса та позафракційного депутата Андрія Білецького. Проте теми допиту в повістці вказано не було.