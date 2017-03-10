10:11
10 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA: Кличко в тумані. Державна таємниця СБУ
Вєсті.UA
21:32, 9 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 23:00: Російських
Випуск новин
00:42, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Стало відомо, у якій справі нардепів викликають на допит в ГПУ

10:05, сьогодні 14
ГПУ викликає на допит нардепів
ГПУ викликає на допит нардепів / 24 Канал

У ГПУ розповіли, в якій справі викликають на допит як свідків окремих народних депутатів.

Про це у своєму Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки до Генеральної прокуратури у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року,
– написала вона.

Раніше з’явилась інформація, що Генпрокуратура викликала на допит лідера Радикальної партії Олега Ляшка, нардепа цієї ж партії Андрія Лозового, депутата від "Народного фронту" Андрія Левуса та позафракційного депутата Андрія Білецького. Проте теми допиту в повістці вказано не було.

Теги: Луганськ Андрій Білецький ГПУ Україна Політика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Безвіз Україні затвердять у середині січня, – Клімкін
 8 грудня 2016 , 18:28
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
Як підключити роутер самому: покрокова інструкція
15 березня , 12:53
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук