Стало відомо, в кого стріляв Пашинський

Поліція вже розпочала розслідування щодо нападу на депатута від "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Про це в ефірі одного із телеканалів розповів речник Нацполіції Києва Микола Жукович.

Відомо, що слідcтво класифікувало подію як "хулігантство" та вони вже вивчають усі деталі інциденту.

"Про нападника: він вже мав проблеми з законом. Саме наносив людям тілесні ушкодження, і були відкриті по відношенню до нього такі кримінальні виробництва . Зараз він знаходиться в лікарні, йому надають кваліфіковану медичну допомогу. Але : зверніть увагу на те, що після того, як нардеп поранив нападника, він зняв свій пояс і перев'язав йому ногу, щоб зупинити кровотечу. тобто надав невідкладну допомогу до приїзду "швидкої" і поліції ", – заявив Жукович.

Спікер також зазначив, що Пашинський застосував зареєстровану зброю.

Нагадаємо, 31 грудня вечерів одному із сіл на Київщині виник конфлікт між нардепом Сергієм Пашинським та невідомим. Той напав на депутата, і захищаючись, Пашинський вистрілив йому в ногу. Справу розслідує поліція.