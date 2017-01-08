Стало відомо, в яких російських містах вербують бойовиків на окупований Донбас

Відчуваючи брак живої сили, бойовики на Донбасі змушені збільшувати кількість завербованих росіян для війни на сході України.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, 7 окрема мотострілецька бригада (Брянка) 2 АК ЗС РФ зазнала чималих втрат під час боїв на Світлодарській дузі. Відтак командування намагається "заповнити вакантні позиції". Бажаючі вступити до лав бригади погоджуються проходити службу виключно в підрозділах забезпечення та категорично проти призначення до складу бойових підрозділів.

Таким чином, основним джерелом комплектування особовим складом бойових підрозділів залишаються вербувальні центри на території РФ, зокрема у містах Курськ, Ростов-на-Дону, Новочеркаськ,

– йдеться у повідомлені розвідників.

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