Стало відомо, в яких умовах СІЗО утримують Насірова

Арештований відсторонений голова ДФС Роман Насіров утримується в чотиримісній камері Лук'янівського СІЗО.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, повідомляє "Українська правда".
Роман Михайлович перебуває в Лук'янівському СІЗО на загальних умовах. Там чотиримісна камера, скажу відверто – це не найкомфортніше камера,
– зазначив заступник міністра.
За його словами, разом із Насіровим наразі утримується в камері одна людина. При цьому Чернишов заявив, що не знає, хто це.
Також заступник міністра юстиції повідомив, що в СІЗО Насірову провели обстеження.
Було проведене медичне обстеження штатного лікаря, стан його здоров'я задовільний, за медичною допомогою він не звертався,
– сказав Чернишов.
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Він додав, що Насіров заявив керівництву СІЗО про своє небажання спілкуватися з пресою.
Зазначимо, що в СІЗО Насіров перебуватиме до внесення застави в розмірі 100 млн грн. Якщо ж заставу не внесуть, він перебуватиме в камері до 30 квітня.
Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень.
За результатами судового засідання, опальному чиновнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.
Адвокати Насірова відзначили, що наразі заставу вносити не будуть. До того ж, вони наполягатимуть на переведення Насірова зі слідчого ізолятора до лікарні "Феофанія".