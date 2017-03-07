Стало відомо, в яких умовах СІЗО утримують Насірова

Арештований відсторонений голова ДФС Роман Насіров утримується в чотиримісній камері Лук'янівського СІЗО.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, повідомляє "Українська правда".

Роман Михайлович перебуває в Лук'янівському СІЗО на загальних умовах. Там чотиримісна камера, скажу відверто – це не найкомфортніше камера,

– зазначив заступник міністра.

За його словами, разом із Насіровим наразі утримується в камері одна людина. При цьому Чернишов заявив, що не знає, хто це.

Також заступник міністра юстиції повідомив, що в СІЗО Насірову провели обстеження.

Було проведене медичне обстеження штатного лікаря, стан його здоров'я задовільний, за медичною допомогою він не звертався,

– сказав Чернишов.

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Він додав, що Насіров заявив керівництву СІЗО про своє небажання спілкуватися з пресою.

Зазначимо, що в СІЗО Насіров перебуватиме до внесення застави в розмірі 100 млн грн. Якщо ж заставу не внесуть, він перебуватиме в камері до 30 квітня.