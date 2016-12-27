Стало відомо, як берлінський терорист утік з Німеччини

Підозрюваний у нещодавньому теракті в Берліні Аніс Амрі опинився в Мілані через Францію.

За інформацією німецьких і французьких інформагентств, робив він це за допомогою потяга, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що 24-річний уродженець Тунісу потрапив на камери спостереження, які розміщено на залізничній платформі французького міста Ліон.

Зауважимо, що він їхав один.

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Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень.



Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.



Згодом з’явилася інформація, що Аніса Амрі застрелили в Мілані.