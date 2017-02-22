Стало відомо, як із Чуркіним прощалися в Нью-Йорку

У середу, 22 лютого, в постійному представництві Росії при ООН в Нью-Йорку пройшла церемонія прощання з Віталієм Чуркіним.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Траурна церемонія проходила непублічно, проте на неї прийшли понад сто осіб – співробітники місії, постпреди країн-членів ООН, генеральний секретар ООН і представники секретаріату.

Вони поклали квіти до портрета Чуркіна, виставленого в залі постпредства. Пізніше труну з тілом дипломата відправлять до Росії, траурні заходи в Москві заплановані на 24 лютого.

З прощальною промовою на церемонії коротко виступили вдова Чуркіна Ірина та син Максим, а також заступники постпреда Петро Іллічов і Володимир Сафронков, посол Росії в США Сергій Кисляк, генсек ООН Антоніу Гутерреш, постпред Казахстану при всесвітній організації Кайрат Умаров, постпред Колумбії Марія Емма Велез, постпред США Ніккі Хейлі.

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Багато хто з присутніх послів, а також генсек ООН, ще напередодні залишили записи в книзі співчуттів в російській місії.