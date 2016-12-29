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Стало відомо, як комп’ютер врятував людські життя під час теракту у Берліні

10:20, сьогодні 1631 Читать новость на русском
Теракт у Берліні
Теракт у Берліні / Getty Images

Бортовий комп'ютер вантажівки, яка в’їхала на різдвяний ярмарок у Берліні, зупинив машину.

Завдяки спрацюванню протиаварійної автоматичної системи вдалося уникнути ще більшої кількості жертв, повідомляє Німецька хвиля.

Зокрема вантажівка оснащена системою, яка за допомогою відеокамери і радара розпізнає перешкоди і самостійно включає режим гальмування, якщо водій більше однієї секунди не реагує на попереджувальний сигнал.

Читайте також: Теракт у Берліні: поліція впіймала ймовірного спільника терориста

Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень.

Теги: Теракт у Берліні Тероризм
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