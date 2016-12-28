Стало відомо, як п'яні терористи вбивають один одного

Бойовики Донбасу у стані сильного алкогольного сп'яніння не лише погрожували гранатою, а й відкривали вогонь з автомата в інших терористів.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

У "7 окремій мотострілковій бригаді" "1-го армійського корпусу "ДНР", під час перевірки несення служби, командир підрозділу з числа кадрових офіцерів ЗС РФ в супроводі двох "офіцерів" з числа російських найманців виявили двох місцевих бойовиків зі складу підрозділу , які у цей час здійснювали бойову охорону та перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння,

– розповів він.

За його словами, внаслідок конфлікту один з бойовиків відкрив вогонь з автомата в тих, хто проводив перевірку, в результаті чого один з п'яних бойовиків загинув, другого госпіталізовано з пораненням. Крім того, один із перевіряльників також отримав поранення середньої тяжкості.

Також координатор ІС розповів про ще одну пригоду за участю п’яних терористів.

Військовослужбовець" "2-го АК НМ "ЛНР" (в/ч Л-55055), перебуваючи поза розташуванням своєї частини, після спільного розпиття спиртних напоїв з місцевими жителями на території гаражного кооперативу, взявся активно погрожувати їм бойовою гранатою. П'яного бойовика було знешкоджено співробітниками "поліції", які прибули на місце пригоди. Згодом вони передали його у "військову комендатуру". Командування "2-го АК "ЛНР" пропонує влаштувати "показовий суд" над цим бойовиком, враховуючи, що почастішали випадки застосування зброї проти місцевого населення та підриви ручних гранат в громадських місцях бойовиками (як чинними "військовослужбовцями", так і "ветеранами ополчення") в "ЛНР",

– додав Тимчук.

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