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Стало відомо як Росія може керувати українцями через "ВКонтакте"

21:43, 23 травня 2492 Читать новость на русском
За допомогою
За допомогою "ВКонтакте" спецлужби Росії успішно керують українцями / Cumhuriyet.com.tr

Росія через соціальну мережу "ВКонтакте" може керувати 13 мільйонами українських громадян. Відбувається це значно продуманіше, аніж просто зазирання у шпарину.

Про це в інтерв’ю виданню "Апостроф" розповів військовий експерт Олексій Арестович.

Він констатував, що в суспільстві побутує думка, що російські спецслужби підглядають в замкову щілину, особливо, коли це стосується соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники", а також антивірусів і бухгалтерських програм 1С.

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"Якби вони так робили, то не працювали б успішно, та й держави не було б, тому вони проводять активні заходи – сценарне планування", – пояснив експерт.

Арестович також пояснив механізм дій спецслужб, за допомогою яких вони впливають на людей через соціальні мережі.

Створюються 8 патріотичних організацій, їх зіштовхують лобами, а люди,"співаючи патріотичні пісні", з'ясовують між собою стосунки, закручується ціле життя. Це життя моніториться, прораховується, направляється певним чином, так, що ніхто не знає, якщо нормально працювати, хто і як це зробив. Таке враження, що все сталося само собою,
– пояснив експерт.

Він зазначив, що на сьогодні середній психологічний вік українського користувача російських соціальних мереж становить 11 років. До подій на Майдані це число було 8 років.

"Тепер ставимо себе на місце російських спецслужб: 13 мільйонів користувачів соціальних мереж в Україні – це 13 мільйонів теплих солодких л*хів, яких сам Бог велить обдурити", – розповів Арестович.

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"І тепер уявіть, що для (Росії) мета – Україна,"сакральна земля", і вони концентрують на нас всі ресурси. Це держава, яка має мільярди доларів з продажу газу і нафти. І всі ці зусилля спрямовуються, щоб з'їсти Україну", – наголосив експерт.

Нагадаємо, 16 травня Президент України Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" та інших російських ресурсів на території України, а вже 17 травня Указ президента набув чинності.

Зауважимо, заборона доступу до соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте", а також до "Яндексу" в Україні має почати працювати не пізніше, аніж 1 червня 2017 року, щоправда вже 17 травня деякі провайдери почали блокувати російські ресурси.

Теги: Україна Новини Росії Заборона ВКонтакте ВКонтакте Інтернет Україна – Росія українці
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