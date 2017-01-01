Стало відомо, як Собчак назвала свого сина

Російський актор Максим Віторган, який є чоловіком популярної телеведучої та журналістки Ксенії Собчак, розсекретив ім'я їхнього первістка.
Ксенія Собчак народила сина 18 листопада 2016 року.
Проте більш ніж за півтора місяця після народження жодного разу не ділилась його фото у соцмережах і навіть не обмовилась, як назвала свого первістка.
Ім'я малюка розсекретив його батько.
У своєму Instagram Віторган опублікував фото з іменною ялинковою прикрасою, яку їхній родині подарувала дружина одного з фронтменів гурту "Бі-2".
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