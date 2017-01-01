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Стало відомо, як Собчак назвала свого сина

09:17, сьогодні 3400 Читать новость на русском
Віторган розсекретив ім'я новонародженого сина
Віторган розсекретив ім'я новонародженого сина / Getty images

Російський актор Максим Віторган, який є чоловіком популярної телеведучої та журналістки Ксенії Собчак, розсекретив ім'я їхнього первістка.

Ксенія Собчак народила сина 18 листопада 2016 року.

Проте більш ніж за півтора місяця після народження жодного разу не ділилась його фото у соцмережах і навіть не обмовилась, як назвала свого первістка.

Ім'я малюка розсекретив його батько.

У своєму Instagram Віторган опублікував фото з іменною ялинковою прикрасою, яку їхній родині подарувала дружина одного з фронтменів гурту "Бі-2".

С новым!;-))) Спасибо @asjab2 за подарочки!!!

A photo posted by Максим Виторган (@mvitorgan) on

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Теги: LifeStyle Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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