Стало відомо, які пляжі Європи є найчистішими

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Найчистішою є вода на пляжах п’яти країн Європи. Так, найвищу оцінку за чистотою води отримали майже всі пляжі Люксембургу, Кіпру, Мальти, Греції та Австрії.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на звіт Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA) і Єврокомісії.
Зазначається, що більше 85% пляжів Європи, які оцінили експерти, відповідають найвищим стандартам якості. У воді не було виявлено шкідливих для людини і довкілля забруднюючих речовин та домішок стічних вод.
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Водночас, згідно зі звітом, мінімальним стандартам відповідають 96% узбережжя країн Європи. У п'яти країнах якість води визнана відмінною майже на всіх пляжах: Люксембург (100%), Кіпр (99%), Мальта (99%), Греція (97%) і Австрія (95%).
Окрім того, число узбереж із незадовільним станом води скоротилося в 2016 році з 383 до 318, склавши 1,5% від загальної кількості пляжів. Найбільше таких місць було виявлено в Італії, Франції та Іспанії.
Додамо, що дослідження проводиться щорічно в країнах Європи, а звіт складений на основі даних 2016 року. Аналіз води було проведено на більш ніж 20 тисячах офіційно зареєстрованих місць для купання.