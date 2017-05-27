12:49
27 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:07, 26 травня
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, 26 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 11:00: Вирок адміністраторам-сепаратистам. Залізнична аварія
Випуск новин
12:04, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Стало відомо, які пляжі Європи є найчистішими

11:02, сьогодні 1223 Читать новость на русском
Найчистіші пляжі Європи
Найчистіші пляжі Європи / Фото з вільних мереж

Найчистішою є вода на пляжах п’яти країн Європи. Так, найвищу оцінку за чистотою води отримали майже всі пляжі Люксембургу, Кіпру, Мальти, Греції та Австрії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на звіт Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA) і Єврокомісії.

Зазначається, що більше 85% пляжів Європи, які оцінили експерти, відповідають найвищим стандартам якості. У воді не було виявлено шкідливих для людини і довкілля забруднюючих речовин та домішок стічних вод.

Читайте також: Українці отримали безвіз: де тепер у Європі відпочити на морі

Водночас, згідно зі звітом, мінімальним стандартам відповідають 96% узбережжя країн Європи. У п'яти країнах якість води визнана відмінною майже на всіх пляжах: Люксембург (100%), Кіпр (99%), Мальта (99%), Греція (97%) і Австрія (95%).

Окрім того, число узбереж із незадовільним станом води скоротилося в 2016 році з 383 до 318, склавши 1,5% від загальної кількості пляжів. Найбільше таких місць було виявлено в Італії, Франції та Іспанії.

Додамо, що дослідження проводиться щорічно в країнах Європи, а звіт складений на основі даних 2016 року. Аналіз води було проведено на більш ніж 20 тисячах офіційно зареєстрованих місць для купання.

Теги: LifeStyle Подорожі Європа Євросоюз відпочинок Люксембург Кіпр Греція Австрія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Виталий Портников:
сьогодні, 12:03 Виталий Портников: "Украина продолжает разочаровывать Россию"
Блог Медіа 863
Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
сьогодні, 11:00 Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
Іван Яковина 456
5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
сьогодні, 10:04 5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
Настя Сукач 3314
Про провальне прокурорство Луценка
сьогодні, 09:00 Про провальне прокурорство Луценка
Дмитро Гнап 867
Будни
сьогодні, 08:05 Будни "ЛНР": нас нужно снова учить, что жизнь – самое ценное
Ольга Черненко 1290
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук