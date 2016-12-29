Стало відомо, які подарунки на Новий рік українці бажають найбільше

Українці на новий рік найбільше хочуть отримати як серйозні подарунки (автомобіль), так і солодощі та квіти.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Найбільше українці хочуть такі подарунки: гроші, романтична подорож, побутова техніка, автомобіль та аксесуари до нього, цукерки та квіти, ювелірні прикраси.

Зауважимо, що гроші хотіли б отримати 21% чоловіків та 17% жінок. Найбільше такий подарунок хочуть більше ті, кому 50-59 років – 22% та ті, кому за 70.

Читайте також: Що робить українців успішними: результат дослідження

Як подарунок романтичну подорож бажають отримати 10% чоловіків та 11% жінок.

Далі йде побутова техніка побутова техніка. Так відповіли однаково 8% чоловіків та жінок.

Додамо, що 7% чоловіків не чекають жодних подарунків на Новий рік, а щодо жінок ця цифра становить 13%. До слова, у 2015 році таких було лише 4%.

Опитування проводилося у 110 населених пунктах усіх регіонів України, окрім Криму, методом особистого інтерв'ю серед 2040 респондентів, які є старшими за 18 років.

Детальніше з результатами дослідження можна ознайомитися тут.