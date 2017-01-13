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Стало відомо, які продукти не можна зберігати в холодильнику

14:43, сьогодні 3867 Читать новость на русском
Продукти
Продукти / 24 Канал

Деякі продукти не можна зберігати в холодильнику. Багатьом продуктам життя "вкорочує" саме холод і вони перестають бути корисними, а іноді можуть навіть завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє Headinsider.

Холод лише уповільнює, але не припиняє обмін речовин в овочах, ферментацію м'яса і риби, не кажучи вже про зростання мікроорганізмів. Тому не всі продукти можуть мирно співіснувати один з одним на полицях вашого холодильника. Під впливом вологості і за відсутності циркуляції повітря в деяких з них починають розвиватися процеси гниття і розмноження мікробів.

Хліб

У хлібниці хліб швидко покривається пліснявою, тому ми часто кладемо його в холодильник. Але холод не продовжить життя половинці батона. У холодильнику хліб швидко засихає, до того ж він, як губка вбирає всі запахи, втрачаючи свій смак.

Як правильно: покладіть хліб у паперовий пакет і залиште на столі при кімнатній температурі.

Тропічні фрукти

Банани, ківі, манго та інша екзотика в холодних умовах виділяють етилен. Ви, напевно, самі помітили, що банани через добу перебування в холодильнику покриваються чорними плямами. При цьому фрукти ще і втрачають свої смакові якості, а в цвілі на фруктах зі спекотних країн можуть розвиватися небезпечні речовини – мікотоксини, які є канцерогенами.

Як правильно: краще зберігати тропічні фрукти в сухому прохолодному місці, наприклад у кухонній шафці. Незрілі фрукти під впливом кімнатної температури через кілька днів досягнуть оптимальної кондиції. А стиглі плоди краще обмотати кухонними рушниками.

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Яблука та груші

Не тільки "гості з тропіків" не люблять холоду. Вітчизняні фрукти також втрачають у холодильнику більшу частину вітамінів. А під впливом вологи ще і псуються в два рази швидше. Крім того, дослідження показали, що більшість мікробів, що викликають хвороби травного тракту, зосереджені в холодильнику саме на полицях для овочів і фруктів. Найчастіше на них можна виявити сальмонелу, лістерію і грибок.

Як правильно: Кращим місцем для зберігання яблук у міській квартирі завжди був і залишається засклений балкон або лоджія. Якщо ж балкона немає, можна тримати тару з яблуками на підвіконні при відкритій кватирці, в коморі або в передпокої.

Свіжі овочі

Взимку свіжі овочі надходять у магазини з теплиць, тому вітамінів у них і так небагато. А якщо засунути помідори та огірки в холодильник, то вони ще і зіпсуються швидше.

Як правильно: якщо на балконі вже не залишилося місця, свіжі огірки та помідори деякий час можуть зберігатися і в холодильнику. Тільки покладіть їх відразу в пластикові контейнери з кришкою. І до речі, мити овочі краще тільки перед безпосередньою подачею на стіл.

Цибуля і часник

Тільки не кажіть, що ви ніколи не кладете цибулю і часник у відділення на дверцятах холодильника. Майже всі так роблять. А тим часом це зовсім неправильно. Через відсутність циркуляції повітря і надмірну вологу цибуля гниє, наповнюючи при цьому холодильник неприємним запахом, позбутися якого потім буває непросто. Часник же при відсутності повітря майже відразу висихає.

Як правильно: цибулю краще помістити в сітку (або в старі капронові колготки) і тримати в темній коморі. Зберігати часник можна в плетених в'язанках, розвішаних на стінах кухні. Невелику кількість часнику краще зберігати в мішечках зі щільної і натуральної тканини, найкраще разом з цибулевим лушпинням.

Буряк, морква, картопля

Найбільш ходові продукти ми зазвичай кладемо на нижні полиці холодильника. І зовсім даремно. Волога холодильника створює добре середовище для спор цвілі і провокує утворення гнилі. Картопляний крохмаль у холодильнику перетворюється на цукор, тому пюре з такої картоплі виходить в'язким і позбавленим смаку.

Як правильно: коренеплоди зберігайте в окремих дерев'яних ящиках при середніх температурах. Морква краще збереже свої корисні властивості при зберіганні в поліетиленових пакетах, а буряк можна скласти в невеликий ящик і пересипати піском або цибулевим лушпинням.

Зелень

Майже кожен стикався з тим, що кріп або петрушка з холодильника вирушали прямо у відро для сміття. Не дивно, адже холод заморожує тонкі листочки зелені, і, розмерзаючись при кімнатній температурі, вона стає млявою і рідкою.

Як правильно: Зберігайте кріп, петрушку, кінзу, салат і свіжі зелені пучки на кухні. Можна поставити їх у горнятка або вазочки з водою, це і рослини "напоїть", і кухню прикрасить. Для тривалого зберігання листову зелень краще сушити, ніж заморожувати в холодильнику.

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Консервації

Ставити банки з консерваціями в холодильник немає сенсу. Адже в домашній консервації присутні сіль, оцет і спеції, які не дозволять продукту зіпсуватися. З цієї ж причини з холодильника можна прибрати гострі соуси, кетчупи і гірчицю. Відкриті мариновані огірочки слід закривати кришкою і залишати на балконі. І пам'ятайте – домашні соління відносяться до продуктів, які викликають загострення панкреатиту, тому їсти їх слід з розумом.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здорове життя
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