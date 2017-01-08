Стало відомо, які пропагандистські ЗМІ допомагали Кремлю втручатись у вибори в США

Розвідка США з’ясувала, які російські пропагандистські ЗМІ сприяли спробам Москви вплинути на результати президентських виборів у США.

У доповіді, яку оприлюднили розвідувальні служби США, значна частина присвячена втручанню Росії у процес президентських виборів.

Зокрема, йдеться про втручання через російський англомовний телеканал RT (Russia Today) та інформаційне агентство Sputnik.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в документі американських розвідників зазначено, що підконтрольні Кремлю російські ЗМІ, а також мережа інтернет-тролів були активно залучені в кампанію впливу на американські вибори.

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У доповіді наведені цитати з блогів та публічних заяв головного редактора RT і Sputnik Маргарити Симонян, які, на переконання авторів документа, доводять зв'язок цих ЗМІ з Кремлем.

Нагадаємо, напередодні була опубліковані доповідь розвідки США, у якій йдеться, що президент Росії Володимир Путін особисто віддав наказ втрутитись у хід президентських виборів у США, аби допомогти перемогти кандидату від республіканців Дональду Трампу.