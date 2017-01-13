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Стало відомо, яким арсеналом зброї володіє Пашинський

13:42, сьогодні 1448 Читать новость на русском
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський / 24 Канал

Депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський володіє 3 одиницями нагородної зброї, 2 мисливськими нарізними карабінами і 2 мисливськими гладкоствольними рушницями.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на Нацполіцію.

"Повідомляємо, що відповідно до бази даних автоматизованого обліку органів поліції, гр. Пашинський С.В. є власником трьох одиниць нагородної зброї, двох одиниць мисливських нарізних карабінів і двох одиниць мисливських гладкоствольних рушниць", – повідомили правоохоронці у відповіді на запит видання.

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Водночас у Нацполіції послалися на неможливість надати відповідь на питання щодо типу і калібру зброї, з якої 31 грудня 2016 року Пашинський здійснив постріл, оскільки відкрите за цим фактом кримінальне провадження розслідується Генпрокуратурою.

Теги: Україна Політика Сергій Пашинський Зброя
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