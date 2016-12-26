  • укр
  • рус
01:43
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
Випуск новин
22:15, 25 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Стало відомо, який чималий термін загрожує викрадачам лівійського літака
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, який чималий термін загрожує викрадачам лівійського літака

19:12, 25 грудня 374 Читать новость на русском
Викрадений літак приземлили в аеропорту Мальти
Викрадений літак приземлили в аеропорту Мальти / Getty images

На Мальті вже почався суд над двома громадянина Лівії, які викрали літак Airbus А320 і приземлили його в аеропорту біля Валетти.

Лівійців Мусса Саа і Алі Ахмеда Салеха доставили до суду у другій половині дня в неділю, пише видання Times of Malta.

Біля будівлі суду за ними спостерігав натовп з приблизно 200 людей.

Лівійцям висунули низку звинувачень, зокрема, викрадення літака, володіння фальшивою зброєю, застосування сили проти особи, що перебуває на борту літака, утримання людей проти їх волі, погрози розправи, спроби спричинити фінансову чи економічну нестабільність уряду або міжнародного інституту.

Якщо вину чоловіків буде доведено, їм загрожує довічне ув’язнення. Своєї вини обоє викрадачів не визнають.

Нагадаємо, вранці 23 грудня стало відомо, що невідомі захопили літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways і приземлили його в аеропорту Мальти. Він виконував внутрішній рейс у Лівії з міста Сабхи до Тріполі.

На борту літака перебувало 111 пасажирів та сім членів екіпажу. Один з чоловіків погрожував підірвати судно з пасажирами на борту.

Після кількох годин переговорів усіх пасажирів та членів екіпажу відпустили з літака, а самі викрадачі здалися. Зброя, якою вони погрожували, виявилась муляжем.

Теги: авіація Лівія Викрадення
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Катастрофа російського Ту-154, Грицак розповів про візит Порошенка в СБУ, – головне за добу
25 грудня, 22:50 Катастрофа російського Ту-154, Грицак розповів про візит Порошенка в СБУ, – головне за добу
1140
Дві трагедії. Топ-5 публікацій про вбивство посла Росії та теракт у Берліні
25 грудня, 22:35 Дві трагедії. Топ-5 публікацій про вбивство посла Росії та теракт у Берліні
353
Реакция на падение Ту-154 должна ужаснуть россиян
25 грудня, 22:30 Реакция на падение Ту-154 должна ужаснуть россиян
Леонид Канфер 1 8661
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Від Євромайдану до євророзчарування: чому українців охопив скепсис стосовно Європи?
 28 вересня , 20:01 2
Відомий співак образив загиблих у Дніпрі поліцейських, щоправда потім вибачився
 27 вересня , 14:59 38
Через брак води поля у Криму поливатимуть каналізаційними стоками
 17 жовтня , 15:15 1
Добкін і "їжачок в тумані", Сігал росіянин: найсмішніші меми тижня
6 листопада , 19:00 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук