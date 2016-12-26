Стало відомо, який чималий термін загрожує викрадачам лівійського літака

На Мальті вже почався суд над двома громадянина Лівії, які викрали літак Airbus А320 і приземлили його в аеропорту біля Валетти.

Лівійців Мусса Саа і Алі Ахмеда Салеха доставили до суду у другій половині дня в неділю, пише видання Times of Malta.

Біля будівлі суду за ними спостерігав натовп з приблизно 200 людей.

Лівійцям висунули низку звинувачень, зокрема, викрадення літака, володіння фальшивою зброєю, застосування сили проти особи, що перебуває на борту літака, утримання людей проти їх волі, погрози розправи, спроби спричинити фінансову чи економічну нестабільність уряду або міжнародного інституту.

Якщо вину чоловіків буде доведено, їм загрожує довічне ув’язнення. Своєї вини обоє викрадачів не визнають.

Нагадаємо, вранці 23 грудня стало відомо, що невідомі захопили літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways і приземлили його в аеропорту Мальти. Він виконував внутрішній рейс у Лівії з міста Сабхи до Тріполі.



На борту літака перебувало 111 пасажирів та сім членів екіпажу. Один з чоловіків погрожував підірвати судно з пасажирами на борту.



Після кількох годин переговорів усіх пасажирів та членів екіпажу відпустили з літака, а самі викрадачі здалися. Зброя, якою вони погрожували, виявилась муляжем.