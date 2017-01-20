Стало відомо, якою буде промова Трампа на інавгурації

Помічниця обраного президента США Дональда Трампа Келлін Конвей розкрила деталі його інавгураційної промови.

За її словами, промова буде "елегантною, красивою, потужною і короткою", передає The Boston Herald.

Конвей додала, що Трамп готував виступ під впливом промов колишніх президентів Авраама Лінкольна і Джона Кеннеді.

Він прийме присягу і вступить на посаду президента сьогодні, 20 січня.

При цьому голлівудські актори вийшли на протестну акцію в Нью-Йорку напередодні інавгурації Трампа. Протести відбуваються і в інших містах США, зокрема, і в Вашингтоні.

Читайте також: У Кремлі змінюється ставлення щодо Трампа, – Bloomberg