Стало відомо, якою була погода в районі катастрофи російського Ту-154

У ситуаційному центрі Росгрідромету розповіли, якими були погодні умови в районі аеропорту Адлера, що в Краснодарському краї, в той час, коли зазнав катастрофи російський літак Ту-154.
Про це інформує "Інтерфакс".
"Близько п'ятої ранку за московським часом температура у землі +5, вітер 5 метрів на секунду, видимість – 10 кілометрів. Цілком нормальні, прості погодні умови", – зазначається у повідомленні.
Читайте також: Журналіст опублікував фото російського Ту-154 перед вильотом
Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.
На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.
Крім того, фахівці вже назвали ймовірні причини катастрофи.
Коментарі