Стало відомо, якою була погода в районі катастрофи російського Ту-154

У ситуаційному центрі Росгрідромету розповіли, якими були погодні умови в районі аеропорту Адлера, що в Краснодарському краї, в той час, коли зазнав катастрофи російський літак Ту-154.

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