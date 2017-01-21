Стало відомо, з ким зустрінеться Кличко в разі перемоги над Джошуа

Володимир Кличко зустрінеться з Луїсом Ортісом на ринзі, якщо переможе Ентоні Джошуа наприкінці квітня.

За словами президента WBA, тріумфатор лондонського суперфайту зобов'язаний "екзаменувати" кубинця Луїса Ортіса. На Wembley Кличко та Джошуа розіграють з-поміж інших титул "суперчемпіона WBA", а новий власник вакантного титулу свій наступний бій проведе проти Ортіса, першого номера за цією версією. Читайте також: В Україні можуть провести чемпіонат Європи з боксу Луїс Ортіс не зазнав поразки у 29 боях, 23 з яких виграв достроково

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