Стало відомо, з ким зустрінеться Кличко в разі перемоги над Джошуа
15:47, сьогодні 125
Володимир Кличко зустрінеться з Луїсом Ортісом на ринзі, якщо переможе Ентоні Джошуа наприкінці квітня.
За словами президента WBA, тріумфатор лондонського суперфайту зобов'язаний "екзаменувати" кубинця Луїса Ортіса.
На Wembley Кличко та Джошуа розіграють з-поміж інших титул "суперчемпіона WBA", а новий власник вакантного титулу свій наступний бій проведе проти Ортіса, першого номера за цією версією.
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Луїс Ортіс не зазнав поразки у 29 боях, 23 з яких виграв достроково
Джерело: 24 Канал
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