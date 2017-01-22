Стало відомо, за що Жемчугов отримав звання Героя України

22 січня Президент України Петро Порошенко присвоїв Володимиру Жемчугову звання Героя України.

Глава держави вручив герою орден "Золота Зірка" під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України.

Як повідомили у Адміністрації Президента, у період з 28 грудня 2014 року по 24 вересня 2015 року Володимир Жемчугов провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів ворога та особового складу окупаційних військ.

Серед проведених спецоперацій – пошкодження дев’яти ділянок залізничного полотна, що використовувались противником для транспортування озброєння, військової техніки та боєприпасів з території РФ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей; виведення з ладу чотирьох ліній електропередач, трьох газорозподільних станції та трансформаторної підстанції; знищення військової автомобільної техніки та особового складу незаконних збройних формувань. Його самовіддані дії в тилу ворога були особливо успішними та вчасними в період оборони Дебальцевого,

– йдеться в повідомлені.

29 вересня 2015 року, під час виконання чергового бойового завдання та спроби захоплення противником, Володимир Жемчугов прийняв рішення підірвати себе, в наслідок чого отримав тяжкі поранення – втратив обидві руки та зір, та у непритомному стані був захоплений бойовиками.

Терористи "ЛНР" звинувачують Жемчугова у підриві залізничного полотна у районі Лутугіно та електроопори у Хрящуватому.

"Незважаючи на вкрай незадовільний стан здоров’я, він тривалий час утримувався у Луганському СІЗО. Однак, під час допитів контррозвідувальними органами ворога, поводив себе мужньо", – зазначили в АП.

17 вересня звільнили з полону бойовиків двох українців – Володимира Жемчугова і Юрія Супруна.