Стамбул у сніговому полоні: скасовані рейси, перекритий Босфор і суцільні замети

Потужні снігопади накрили Туреччину.
У найбільшому місті Європи – Стамбулі – за минулу ніч випало понад 65 сантиметрів снігу, інформує ВВС.
Один з найбільших авіаперевізників Європи Turkish Airlines повідомив про скасування 471 міжнародних і всіх внутрішніх рейсів з аеропорту Ататюрка.
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Берегова охорона призупинила рух суден через протоку Босфор.
У неділю також було призупинене сполучення між азійською та європейською частинами Стамбула.
Морозами та потужними снігопадами паралізувалоодразу кілька країн Європи.
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