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Стамбульський терорист, що розстріляв нічний клуб, народився у колишньому СРСР, – поліція

21:03, сьогодні 32253 Читать новость на русском
Розстріл нічного клубу у Cтамбулі
Розстріл нічного клубу у Cтамбулі / Скріншот відео з камер спостереження

Представники стамбульської поліції стверджують, що терористом, який розстріляв один із стамбульських нічних клубів у новорічну ніч, виявився уродженцем Узбекистану.

За інформацією турецького видання Daily Sabah з посланням на поліцію, новорічну стрілянину влаштував уродженець Узбекистану Абдулгадір Машаріпов на прізвисько "Абу Мухаммед Хорасан".

Також поліція відновила всю картину того, що сталося: Машаріпов увійшов до нічного клубу і випустив в його відвідувачів 180 куль, опісля пішов на кухню, де за 13 хвилин переодягнувся та зумів непоміченим покинути будівлю разом з людьми, що у цей час панікували.

Далі терорист зловив таксі, доїхав до сусіднього району, де виліз з машини, заявивши водієві, що у нього немає грошей.

Поліція з’ясувала, що він на кухні нічного клубу залишив куртку, в якій було 500 лір.

Ресурс Olay своєю чергою підкреслив, що саме завдяки таксисту і вдалося з'ясувати особу терориста – камера зовнішнього спостереження простежила шлях злочинця від нічного клубу до машини, а потім поліція знайшла водія таксі.

Зазначається, що Машаріпов приїхав до Стамбула з Коньї. Він народився в 1988 році, знає турецьку, арабську і російську мови.

Раніше турецька влада висували кілька версій, звідки міг приїхати терорист. За однією з них, він був уродженцем Киргизії, за іншою був уйгуром.

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Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина. Відповідальність за кривавий теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Згодом з’явилася інформація, що у жахливому злочині підозрюється громадянин країни СНД. Також поліція оприлюднила фото головного підозрюваного.

Крім того, турецькі ЗМІ поширили паспорт терориста, щоправда власник документу будь-які обвинувачення на свій бік відкидав.

Теги: Україна Політика Кримінал Теракт у Стамбулі Розслідування Тероризм Узбекистан Туреччина Зброя гроші
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