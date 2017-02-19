22:48
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві.
Випуск новин
22:32, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

Старі еліти та брак консенсусу серед молодих політиків, – експерт про постмайданні помилки

21:52, сьогодні 395 Читать новость на русском
В Україні відзначають третю річницю Революції Гідності
В Україні відзначають третю річницю Революції Гідності / 5 канал

Найбільшою помилкою перших рішень революціонерів у 2014 році було те, що їм не вдалось провести зміну еліт. Ще однією серйозною проблемою стала неможливість об’єднання молодих партій.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За його словами, у 2014 році не відбулося тотальної зміни політичних еліт. За словами експерта, навіть якби президентом став Віталій Кличко чи Арсеній Яценюк, то до влади прийшло б вже нове покоління. А Порошенко працював ще з Кучмою. Крім того, молоді партії втратили свій шанс.

Якби тоді об’єдналися "Самопоміч", Міхеїл Саакашвілі і "ДемАльянс", то це була б формуюча партія парламенту. Навколо них була б коаліція. Сьогодні вони розпорошені. Їх по одному знищує влада,
– зазначає експерт.

Те, що реформи розпочалися, говорить Давидюк, безумовно – позитивний момент. Зокрема, експерт відзначає реформу державних закупівель, запуск антикорупційних структур, е-декларування, нову поліцію і те, що Україна перестала в росіян закуповувати газ.

"Крім цього – декомунізація, яка зачищає інформаційний простір від російського впливу. І не тільки радянського, а й імперсько-російського. Це один відсоток від того, що хотіло б населення, але добре що й це є. Маленькі кроки, які в історичному плані гратимуть велику роль", – переконаний політолог.

Найголовніше, підкреслює Микола Давидюк, що розпочалася формуватися справжня українська армія, йде відродження історичних традицій українського війська. Адже те, що було раніше, вважає він, – це залишки радянської армії, яка займалася тим, що виводила гроші і працювала на Москву.

Сьогодні вперше з моменту відновлення історичної незалежності почалася формуватися українська армія. Вона поки не в тій фізичній формі, якій би могла бути, але це відбудеться з часом,
– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 18-20 лютого в Україні відзначають третю річницю Революції Гідності. Президент Петро Порошенко заявив, що рано робити висновки про Революцію Гідності, адже започатковані нею процеси ще у повному розпалі.

Теги: Україна Євромайдан Політика Петро Порошенко Самопоміч Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Найкумедніші меми тижня:
сьогодні, 20:01 Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана
3794
К чему приведет указ Путина о паспортах
сьогодні, 17:31 К чему приведет указ Путина о паспортах "ДНР"/"ЛНР"
Блог Соцмережі 7940
Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
сьогодні, 14:15 Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
Олег Постернак 2319
Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
сьогодні, 11:58 Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
Катерина Одарченко 1425
Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
сьогодні, 08:37 Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
Блог Медіа 12444
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
ЄС вчить Україну бути відповідальною, однак її дії обурюють, – Геращенко
15 грудня 2016 , 18:02 1
Свято наближається: мережу закохав новорічний Київ з висоти пташиного польоту
28 грудня 2016 , 01:12
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук