Старі еліти та брак консенсусу серед молодих політиків, – експерт про постмайданні помилки

Найбільшою помилкою перших рішень революціонерів у 2014 році було те, що їм не вдалось провести зміну еліт. Ще однією серйозною проблемою стала неможливість об’єднання молодих партій.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

За його словами, у 2014 році не відбулося тотальної зміни політичних еліт. За словами експерта, навіть якби президентом став Віталій Кличко чи Арсеній Яценюк, то до влади прийшло б вже нове покоління. А Порошенко працював ще з Кучмою. Крім того, молоді партії втратили свій шанс.

Якби тоді об’єдналися "Самопоміч", Міхеїл Саакашвілі і "ДемАльянс", то це була б формуюча партія парламенту. Навколо них була б коаліція. Сьогодні вони розпорошені. Їх по одному знищує влада,

– зазначає експерт.

Те, що реформи розпочалися, говорить Давидюк, безумовно – позитивний момент. Зокрема, експерт відзначає реформу державних закупівель, запуск антикорупційних структур, е-декларування, нову поліцію і те, що Україна перестала в росіян закуповувати газ.

"Крім цього – декомунізація, яка зачищає інформаційний простір від російського впливу. І не тільки радянського, а й імперсько-російського. Це один відсоток від того, що хотіло б населення, але добре що й це є. Маленькі кроки, які в історичному плані гратимуть велику роль", – переконаний політолог.

Найголовніше, підкреслює Микола Давидюк, що розпочалася формуватися справжня українська армія, йде відродження історичних традицій українського війська. Адже те, що було раніше, вважає він, – це залишки радянської армії, яка займалася тим, що виводила гроші і працювала на Москву.

Сьогодні вперше з моменту відновлення історичної незалежності почалася формуватися українська армія. Вона поки не в тій фізичній формі, якій би могла бути, але це відбудеться з часом,

– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 18-20 лютого в Україні відзначають третю річницю Революції Гідності. Президент Петро Порошенко заявив, що рано робити висновки про Революцію Гідності, адже започатковані нею процеси ще у повному розпалі.