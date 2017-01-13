Старий Новий рік: гід містами України

Старий Новий рік дослідники називають рідкісним історичним феноменом. Виник він майже сто років тому і багато українців досі відзначають це "додаткове" свято. Як саме його святкуватимуть цього року в різних містах — цікавились журналісти сайту "24".

Традиція відзначати Старий Новий рік виникла через розбіжності юліанського і григоріанського календарів. За останнім зараз живе практично весь світ. Розбіжність календарів в 21 столітті складає 13 днів. Російська імперія перейшла на григоріанський календар у 1918 році — майже на 350 років пізніше за Європу. А православна церква і досі свої свята відзначає за юліанським календарем – саме тому наше Різдво — 7 січня, а не 25 грудня.

А українська народна традиція зустрічати Щедрий вечір походить від дохристиянського звичая, згідно з яким Меланка-Вода приходить разом із Василем-Місяцем погостювати і принести господарям удачу на цілий рік – ця традиція і є "староноворічною". Щедрувати починають увечері 13 січня – і до опівночі. Посівають ранком 14 січня, до полудня. Щедрують дівчата, посівають – хлопчики і чоловіки, але не навпаки, щоб успіх і щастя не налякати.

Київ

У нашій столиці Старий Новий рік святкуватимуть на Софійській площі. У п'ятницю, 13 січня, з 18:00 до 21:00 вируватиме програма "Щедрий вечір": обіцяють збірний концерт за участю фольклорних колективів України та естрадних виконавців, поп-рок груп та щедрування разом з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина" і муніципальним камерним хором "Київ".

У суботу, 14 січня, з 17:00 до 21:00 відшумить святковий концерт на Софійській площі за участю молодих артистів, учасників телевізійних талант-шоу, кращих хореографічних формацій.

А у неділю, 15 січня, з 17 по 20 годину відбудеться урочисте закриття Новорічно-Різдвяного фестивалю за участю Київського національного академічного театру оперети.

Крім того, Старий новий рік у Києві відзначатимуть також у козацькому селищі "Мамаєва Слобода": тут обіцяють святкування за давніми наддніпрянськими традиціями. Зокрема, 14 січня о 12:00 фольклорні колективи обіграють "обряд Кози", а також щедруватимуть і танцюватимуть як запорізькі козаки.

А на ВДНГ 14 та 15 січня відбудеться офіційне закриття резиденції Діда Мороза. Обіцяють велику кількість майстер-класів і різних розважальних шоу.

Львів

На Львівському ярмарку на сцені біля головної міської ялинки 13 січня Львів вдруге прийматиме Міжнародний Різдвяний фестиваль. (Початок о 16:00).

У Львівській Духовній Семінарії Святого Духа відбудеться благодійний вечір родинного святкування Старого Нового року "В гостях у Василя та Маланки".

А у Палаці Мистецтв Товариство українських студентів-католиків "Обнова" запрошує всіх на драйвову вечірку Старого Нового року "Пустіть Маланку до хати". (Початок о 22:00).

Також у Львові на Старий Новий рік організовують святкові вечірки ледь не у кожному розважальному закладі. Є навіть такі, де вхід на вечірку – безкоштовний.

Дніпро

Тут до старого Нового року також приготували яскраву і насичену програму. Зокрема, 13 січня на площі Героїв Майдану під час свята відбудеться виступ колективу "Натолич".

Ще організатори обіцяють спеціальний парад за участю оркестру, мімів, ходулістів та факірів. Також готують обряди спалення сніпка соломи і ворожіння на судженого, участь у яких зможуть взяти мешканці Дніпра та гості міста. Початок – о 19.00.

А 14 січня у Кінно-спортивній школі організовують Кінний карнавал. (Початок об 11:00)

Харків

У Харкові на Старий Новий рік відбудеться масштабна святкова феєрія — фестиваль вертепів "Вертеп-Фест 2017".

13 січня о 13:00 розпочнеться вертеп-парад. Дві яскраві колони рухатимуться назустріч одна одній – з площ Конституції та Свободи. Далі у програмі – виступи вертепних колективів (ХНАТОБ, майданчик біля Шевченка, Храм Іоанна Богослова); святкові вистави для дітей-сиріт, переселенців, дітей із особливими фізичними потребами, дітей волонтерів та військовослужбовців – у театрально-концертному центрі (мала зала ХНАТОБ).

14 січня: з 11:00 – концерт для дітей у ХНАТОБі. З 12:00 – вистави на фестивальних локаціях та альтернативних майданчиках.

Також в рамках "Вертеп-Фесту" відбудеться фестиваль їжі "Лукфест": 13 та 14 січня впродовж концерту можна буде спробувати гарячі українські страви на майданчику поряд з ХНАТОБ ім. М.В.Лисенка.