  • укр
  • рус
16:04
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 14:00: Перестрілка в Одесі. Смертельне ДТП в Чернівцях
Випуск новин
14:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Старий Новий рік: гід містами України

15:30, сьогодні 216 Читать новость на русском
Святкування Маланки в Україні
Святкування Маланки в Україні / Getty Images

Старий Новий рік дослідники називають рідкісним історичним феноменом. Виник він майже сто років тому і багато українців досі відзначають це "додаткове" свято. Як саме його святкуватимуть цього року в різних містах — цікавились журналісти сайту "24".

Традиція відзначати Старий Новий рік виникла через розбіжності юліанського і григоріанського календарів. За останнім зараз живе практично весь світ. Розбіжність календарів в 21 столітті складає 13 днів. Російська імперія перейшла на григоріанський календар у 1918 році — майже на 350 років пізніше за Європу. А православна церква і досі свої свята відзначає за юліанським календарем – саме тому наше Різдво — 7 січня, а не 25 грудня.

А українська народна традиція зустрічати Щедрий вечір походить від дохристиянського звичая, згідно з яким Меланка-Вода приходить разом із Василем-Місяцем погостювати і принести господарям удачу на цілий рік – ця традиція і є "староноворічною". Щедрувати починають увечері 13 січня – і до опівночі. Посівають ранком 14 січня, до полудня. Щедрують дівчата, посівають – хлопчики і чоловіки, але не навпаки, щоб успіх і щастя не налякати.

Київ

У нашій столиці Старий Новий рік святкуватимуть на Софійській площі. У п'ятницю, 13 січня, з 18:00 до 21:00 вируватиме програма "Щедрий вечір": обіцяють збірний концерт за участю фольклорних колективів України та естрадних виконавців, поп-рок груп та щедрування разом з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина" і муніципальним камерним хором "Київ".

У суботу, 14 січня, з 17:00 до 21:00 відшумить святковий концерт на Софійській площі за участю молодих артистів, учасників телевізійних талант-шоу, кращих хореографічних формацій.

А у неділю, 15 січня, з 17 по 20 годину відбудеться урочисте закриття Новорічно-Різдвяного фестивалю за участю Київського національного академічного театру оперети.

Крім того, Старий новий рік у Києві відзначатимуть також у козацькому селищі "Мамаєва Слобода": тут обіцяють святкування за давніми наддніпрянськими традиціями. Зокрема, 14 січня о 12:00 фольклорні колективи обіграють "обряд Кози", а також щедруватимуть і танцюватимуть як запорізькі козаки.

А на ВДНГ 14 та 15 січня відбудеться офіційне закриття резиденції Діда Мороза. Обіцяють велику кількість майстер-класів і різних розважальних шоу.

Львів

На Львівському ярмарку на сцені біля головної міської ялинки 13 січня Львів вдруге прийматиме Міжнародний Різдвяний фестиваль. (Початок о 16:00).

У Львівській Духовній Семінарії Святого Духа відбудеться благодійний вечір родинного святкування Старого Нового року "В гостях у Василя та Маланки".

А у Палаці Мистецтв Товариство українських студентів-католиків "Обнова" запрошує всіх на драйвову вечірку Старого Нового року "Пустіть Маланку до хати". (Початок о 22:00).

Також у Львові на Старий Новий рік організовують святкові вечірки ледь не у кожному розважальному закладі. Є навіть такі, де вхід на вечірку – безкоштовний.

Дніпро

Тут до старого Нового року також приготували яскраву і насичену програму. Зокрема, 13 січня на площі Героїв Майдану під час свята відбудеться виступ колективу "Натолич".

Ще організатори обіцяють спеціальний парад за участю оркестру, мімів, ходулістів та факірів. Також готують обряди спалення сніпка соломи і ворожіння на судженого, участь у яких зможуть взяти мешканці Дніпра та гості міста. Початок – о 19.00.

А 14 січня у Кінно-спортивній школі організовують Кінний карнавал. (Початок об 11:00)

Харків

У Харкові на Старий Новий рік відбудеться масштабна святкова феєрія — фестиваль вертепів "Вертеп-Фест 2017".

13 січня о 13:00 розпочнеться вертеп-парад. Дві яскраві колони рухатимуться назустріч одна одній – з площ Конституції та Свободи. Далі у програмі – виступи вертепних колективів (ХНАТОБ, майданчик біля Шевченка, Храм Іоанна Богослова); святкові вистави для дітей-сиріт, переселенців, дітей із особливими фізичними потребами, дітей волонтерів та військовослужбовців – у театрально-концертному центрі (мала зала ХНАТОБ).

14 січня: з 11:00 – концерт для дітей у ХНАТОБі. З 12:00 – вистави на фестивальних локаціях та альтернативних майданчиках.

Також в рамках "Вертеп-Фесту" відбудеться фестиваль їжі "Лукфест": 13 та 14 січня впродовж концерту можна буде спробувати гарячі українські страви на майданчику поряд з ХНАТОБ ім. М.В.Лисенка.

Теги: Україна Публікації Новорічні свята Київ Харків Львів Подорожі Статті Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Старий Новий рік: гід містами України
сьогодні, 15:30 Старий Новий рік: гід містами України
214
Трамп проти Трампа
сьогодні, 12:12 Трамп проти Трампа
Наталія Лебідь 1 899
В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
сьогодні, 08:42 В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
Дмитро Бєлобров 6 4596
В Україні заборонили канал
сьогодні, 08:07 В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу
2450
Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
сьогодні, 01:20 Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
1 1534
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У Пашинського є 7 одиниць зброї, – поліція
 сьогодні , 13:42
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
 9 січня , 09:18
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук