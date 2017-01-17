Старшокласники навчатимуться за новою шкільною програмою

З 2018 року старша школа стане профільною. В міністерстві освіти планують змінити навчальну програму для учнів 10-11 класів.

Обов'язкових предметів стане менше. Перелік, який наразі складається 22 обов'язкових предметів, скоротять до дев'яти. Це українська та іноземна мова, література, історія України та всесвітня історія, математика, людина і суспільство, людина і природа, фізична культура та захист вітчизни.

Натомість, у школярів з'явиться більше часу для вивчення обраних дисциплін.

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