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Стартував футбольний турнір між вихованцями інтернатів

14:02, сьогодні 26 Читать новость на русском

Під Києвом стартував футбольний турнір між вихованцями психоневрологічних інтернатів.16 команд зі всієї країни позмагаються за право представляти Україну на міжнародному рівні.

Пісні, повітряні кульки та величезний торт у вигляді футбольного поля. Команди зі всієї України готувалися до цього турніру весь рік.

Бахмутська футбольна команда з психоневрологічного інтернату у спорті новачки. Грають тільки другий рік. Торік команда вперше брала участь у змаганнях. Тоді хлопці не виграли, але приз таки отримали – поїздку на фінальну гру міжнародного футбольного турніру у Польщу.

Тепер хлопці гуртом дивляться футбольні матчі, вболівають за українські команди. Вихователі кажуть, що намагаються усіма силами відволікти підлітків від війни.

Коли люди три роки перебувають на лінії фронту, вони у постійній напрузі від військових дій. Для них це була не просто поїздка або гра у футбол. Для них це була величезна подія, віра в майбутнє,
– сказала директор психоневрологічного інтернату міста Бахмут Людмила Костян.

А от ніжинська команда на таких змаганнях уже 12 років. Футболістів інтенсивно тренують волонтери.

Вирішальна гра між українськими командами відбудеться 2 червня. Переможець представлятиме Україну на міжнародному турнірі у Польщі 10-ого липня.

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Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Україна Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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