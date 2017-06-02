Стартував футбольний турнір між вихованцями інтернатів

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Під Києвом стартував футбольний турнір між вихованцями психоневрологічних інтернатів.16 команд зі всієї країни позмагаються за право представляти Україну на міжнародному рівні.
Пісні, повітряні кульки та величезний торт у вигляді футбольного поля. Команди зі всієї України готувалися до цього турніру весь рік.
Бахмутська футбольна команда з психоневрологічного інтернату у спорті новачки. Грають тільки другий рік. Торік команда вперше брала участь у змаганнях. Тоді хлопці не виграли, але приз таки отримали – поїздку на фінальну гру міжнародного футбольного турніру у Польщу.
Тепер хлопці гуртом дивляться футбольні матчі, вболівають за українські команди. Вихователі кажуть, що намагаються усіма силами відволікти підлітків від війни.
Коли люди три роки перебувають на лінії фронту, вони у постійній напрузі від військових дій. Для них це була не просто поїздка або гра у футбол. Для них це була величезна подія, віра в майбутнє,
– сказала директор психоневрологічного інтернату міста Бахмут Людмила Костян.
А от ніжинська команда на таких змаганнях уже 12 років. Футболістів інтенсивно тренують волонтери.
Вирішальна гра між українськими командами відбудеться 2 червня. Переможець представлятиме Україну на міжнародному турнірі у Польщі 10-ого липня.
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