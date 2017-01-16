Стартує черговий конкурсний відбір до Нацполіції

Від сьогодні стартує черговий конкурсний набір до Національної поліції.

На першому етапі розраховують набрати на службу 3 тисячі осіб, зокрема, майже 800 слідчих та понад 900 оперативних працівників карного розшуку.

Про це повідомив заступник голови відомства Олександр Вакуленко. За його словами, натепер в Україні 127 тисяч поліцейських. Водночас не вистачає ще 22 тисячі або трохи більше 17 відсотків. Бракує, зокрема, слідчих та працівників кримінальної поліції.

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